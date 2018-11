Salvini: "Mio figlio sciopera contro di me"

(Fotogramma)

Matteo Salvini ci ride su. "E' il secondo giorno - scherza il ministro dell’Interno - che mio figlio sciopera contro di me". "Prima - spiega intervenendo al Palazzo delle Esposizioni a Roma alla presentazione del nuovo calendario della Polizia - lo sciopero sul decreto sicurezza e ora quello contro scuole sicure".

"Venerdì a scuola c’è sciopero, mi ha detto mio figlio - racconta -. Io gli ho chiesto contro che cosa è lui mi ha risposto: contro di te... Ha fatto anche quello che io in gioventù non avrei fatto, cioè mi ha chiesto ‘che faccio?’. Io - dice Salvini - gli ho risposto ‘vai a giocare a pallone, magari è meglio che eviti di andare al corteo perché se becchi qualche giornalista sbagliato non fai una bella figura...’".