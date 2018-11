"Zingari zecche", assessora leghista insulta i rom

Immagine di repertorio (Fotogramma)

È polemica in consiglio comunale a Ivrea per un post, ora rimosso, che l’attuale assessore alle Politiche sociali, Giorgia Povolo, esponente leghista, aveva pubblicato poco prima delle elezioni contro i rom. Come si legge nel post rilanciato da alcuni media, l'assessore definiva i rom "zingari, non rom ma zingari di mer..., zecche e parassiti capaci di spolpare tutto (...)". Sulla vicenda i consiglieri comunali del Pd hanno presentato un’interpellanza urgente sindaco Stefano Sertoli che sarà discussa nella prossima seduta di Consiglio.

Richiamando le parole contenute nel post, i consiglieri del Pd sottolineano che si tratta di "frasi raccapriccianti e di inaudita violenza. Un linguaggio che mai è stato usato da alcun rappresentante dell’istituzione comunale eporediese, almeno dal dopo guerra ad oggi", rilevando che “ancor più grave che ad averle concepite sia l’assessore con le deleghe ai sistemi educativi e diritto allo studio, alle politiche giovanili, pari opportunità e politiche sociali".

"Riteniamo che questo linguaggio sia assolutamente incompatibile con qualunque carica istituzionale, compresa quella di assessore del comune, che deve invece rappresentare anche un riferimento morale e civile per i cittadini tutti", proseguono i consiglieri Dem, Maurizio Perinetti, Gabriella Colosso, Fabrizio Dulla e Mauro Salizzoni chiedendo al sindaco "quali provvedimenti intenda adottare al fine di tutelare l’immagine e l’autorevolezza dell’istituzione comunale". Sulla vicenda dura anche la presa di posizione di Rifondazione Comunista di Ivrea che in un lungo post su Fb sottolinea che l’assessore non ha "l’adeguato profilo umano, sociale e politico per ricoprire la carica".