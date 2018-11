Dal bacio alla guerra

(Dal profilo Instagram di Tvboy)

Nuovo murales di Tvboy dedicato ai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'artista di strada, dopo aver raffigurato i due mentre si abbracciano e si baciano sulle labbra sui muri di Roma, questa volta ha scelto Milano per la sua nuova opera. Come spiega sul suo profilo Instagram, 'La Guerra dei Socials' - per la quale ha scelto la tecnica mista su muro - è un'installazione pubblica in Corso di Porta Ticinese 62/64 "che raffigura @luigi.di.maio e @matteosalviniofficial. Un 'to be continued' dal celebre bacio 'Amor Populi', ma che non è un lieto fine". "I due - scrive ancora nel post che accompagna la foto del nuovo murales - si danno le spalle e si fanno la guerra a suon di like e dirette facebook. E a sancire la fine dell’idillio sullo sfondo c’è un cuore fatto a pezzi, tenuto insieme da dei cerotti".