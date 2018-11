L'endorsement di Briatore a Salvini

(Fotogramma)

"Sul turismo, di sicuro, Flavio Briatore potrebbe dare una mano". "Tu sei il primo ministro dell'Interno che fa le cose, per questo tutti lo amano". Tra Matteo Salvini e Flavio Briatore sul palco del Maurizio Costanzo show è una gara di complimenti. Con il leader della Lega che non nasconde la stima per l'imprenditore che gli siede al fianco, rispondendo così a una domanda di Costanzo sul possibile impegno in politica dell'ex manager della F1. Che di suo, però, aveva fatto sapere di non essere interessato alla politica perché "c'è troppa burocrazia". "Il turismo - ha ricordato Salvini - è uno dei tesori italiani meno sfruttati, tu davvero potresti dare una mano".

"Abbiamo un ministro che per la prima volta fa le cose. Lui è il primo che una volta arrivato lì si è messo a fare le cose", ha detto il proprietario del Billionaire, invitando il vicepremier ad andare in Sardegna. "Vado al mare a Milano Marittima solo perché me lo chiede mio figlio, ma a me piace la montagna", ha spiegato Salvini, con Briatore che gli ha risposto scherzando: in Sardegna "non ci vieni perché sei ancora un po' provinciale...".