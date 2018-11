Quando Di Battista era 'Cuore di panna'

(fermo immagine dal sito di 'Oggi')

Prima di essere parlamentare, ancora prima di abbracciare l'universo grillino e viaggiare per l'America Latina, Alessandro Di Battista faceva l'animatore in un villaggio turistico di San Vito Lo Capo e aveva scelto come nome di battaglia 'Cuore di panna'. E' il settimanale 'Oggi' nel numero in edicola e sul proprio sito web a pubblicare alcune foto e un video di uno dei volti più noti del M5S risalenti al 2001. Capelli lunghi, jeans e t-shirt, Dibba si muove sul palco a ritmo di musica durante uno spettacolo con alcuni colleghi. Dal racconto di un suo ex collega animatore, si scopre inoltre che con Di Battista lavoravano all'epoca anche Carlo Randazzo, oggi nella comunicazione Cinquestelle alla Camera dei deputati e responsabile eventi del Movimento, e Livio Di Stefano, fratello di Manlio, attuale sottosegretario agli Affari Esteri pentastellato.