In Senato passa condono Ischia

(Fotogramma)

Il Senato ha ripristinato la norma originaria sul condono per Ischia contenuto nel dl su Genova. Un'ampia maggioranza ha infatti respinto l'emendamento contro il condono, su cui ieri M5S e Lega erano andati sotto in commissione: in Aula si sono contati 200 no, 75 sì e un astenuto. Fi aveva lasciato libertà di voto su questa proposta di modifica al dl Genova, che ieri, invece, ha innescato il primo mini-terremoto nella maggioranza.

Ed è rientrata la protesta dei sei parlamentari campani di Forza Italia che si erano autosospesi dai rispettivi gruppi di Camera e Senato dopo il 'no' al condono per Ischia nel dl Genova. Il partito azzurro si è ricompattato e, per ora, divisioni e malumori vengono messi da parte. "Visto che il nostro partito non è una caserma, non è militarizzato e che il presidente Bernini ha lasciato libertà di voto sugli emendamenti relativi a Ischia - annunciano con una nota i forzisti Domenico De Siano, Vincenzo Carbone, Luigi Cesaro, Antonio Pentangelo, Paolo Russo e Carlo Sarro - ritiriamo l'autosospensione dai gruppi e riprendiamo appieno la nostra attività politica, ringraziando il capogruppo Bernini per aver saputo cogliere con grande attenzione e sensibilità le nostre aspettative".