Salvini: "Di Battista? Lo invidio, sta in spiaggia"

Foto di repertorio

Ancora scaramucce tra Lega e Movimento 5 Stelle. Ultima in ordine di tempo quella di Matteo Salvini che ironizza su Alessandro Di Battista, che in un’intervista gli aveva suggerito di essere leale al contratto: "Sto seguendo riga per riga quello che è l’impegno che ho preso con gli italiani, e invidio profondamente Alessandro Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala". Il vicepremier, a chi gli chiedeva se ormai fossero troppo "stretti" i margini del contratto di Governo con il M5S, ha risposto: "Sono contento di quello che abbiamo fatto negli ultimi cinque mesi e sono convinto che andremo avanti altrettanto bene per i prossimi cinque anni".

Poi, a proposito del suo incontro con il leader del centrodestra Silvio Berlusconi ha precisato: "Berlusconi a Roma abita a 30 metri da casa mia per cui ogni tanto si beve un caffè e ci si saluta". A chi gli chiedeva se gli avesse proposto una maggioranza alternativa, "con Berlusconi abbiamo bevuto un caffè, io zuccherato", si è limitato a dire Salvini.