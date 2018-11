Governo: "Stop a polemiche"

(Foto Fotogramma/Ipa)

Mentre i 'botta e risposta' tra i leader di M5S e Lega vanno avanti, arriva una nota congiunta che cerca di alleggerire i toni in vista dell'incontro di Caserta per firmare il ‘Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti’. "Il governo lavora a una soluzione condivisa e senza polemiche" sui rifiuti, si legge. "L'obiettivo è sempre la tutela della salute e del territorio", aggiungono il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

"Il contratto di governo sul tema generale dei rifiuti -rimarca ancora la nota- esprime un chiaro indirizzo politico-amministrativo: dobbiamo lavorare per realizzare quanto prima una completa economia circolare e rendere 'verde' il nostro sistema economico. Questo significa lavorare a difendere la cultura del 'riciclo' e rendere i rifiuti 'prodotti', puntando alla capillare diffusione della raccolta differenziata". Il governo dunque "si impegna al contempo a gestire le criticità che nel periodo di transizione dovessero manifestarsi, affidando al ministro dell’Ambiente le proposte e la prevenzione di queste criticità per una soluzione innovativa, concreta, realizzabile", concludono Conte, Di Maio e Salvini.