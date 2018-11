Salvini attacca Boeri

(Afp)

Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, "è ormai da mesi in campagna elettorale con il Pd e magari sfiderà Minniti alle primarie". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine di un evento a Milano dopo le nuove critiche di Boeri alla riforma ‘quota 100’ delle pensioni. "Ci eravamo impegnati con gli italiani a cominciare a smontare una legge ingiusta come la Fornero. Ci sono i primi miliardi di euro per aiutare migliaia di italiani a uscire dalla gabbia che si chiama legge Fornero", ha spiegato.