Chi sono i 18 della fronda 5S

(foto dal sito della Camera)

Guai a chiamarli 'dissidenti'. Eppure, la fronda di chi vuole modificare il decreto sicurezza è davvero folta: sono ben 18 i deputati 5 Stelle che ieri, in una lettera indirizzata al capogruppo Francesco D'Uva, hanno chiesto di intervenire con alcune modifiche sul dl messo a punto da Matteo Salvini. Sul provvedimento, che arriverà in aula tra qualche giorno, il vicepremier leghista ha posto un ultimatum: se entro il 3 dicembre non sarà approvato salta tutto. Ma chi sono i 18 frondisti grillini?

Quasi tutti sono alla prima legislatura. Come Yana Chiara Ehm, analista politica, classe 1990, nata a Usterath (Germania) che vanta una laurea in Scienze politiche e Scienze islamiche e un master in relazioni internazionali con focus su Medio Oriente, Caucaso e Asia centrale. O Valentina Barzotti, avvocato 32enne eletta in Lombardia e Raffaele Bruno, 44 anni di Napoli, autore, regista teatrale e biologo. Sono alla prima legislatura anche Santi Cappellani, 27 anni di Catania, dipendente di un'azienda privata. Tra i 18 firmatari c'è anche Giuseppe D'Ippolito, 60 anni di Nicastro (Catanzaro), avvocato civilista e amministrativista. E ancora Paola Deiana classe 1985, di Alghero (Sassari), laureata in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e Carmen Di Lauro, 30 anni, di Vico Equense (Napoli), diploma di liceo scientifico.

A chiedere che il dl sicurezza venga modificato sono anche Antonio Federico, classe 1980, di Campobasso, laureato in Ingegneria industriale, Veronica Giannone, 37 anni, di Galatina (Lecce), Conny Giordano, 35 anni, di Napoli, laureata in Filologia moderna, Riccardo Ricciardi, 36 anni di Pietrasanta (Lucca), regista teatrale, laureato in Lettere, Doriana Sarli, classe 1961 di Napoli, medico veterinario, Elisa Siragusa, 32 anni, di Milano, impiegata con una laurea in Scienze statistiche. E poi Gilda Sportiello, 31 anni di Napoli, educatrice, laureata in Scienze dell'educazione, Simona Suriano, catanese, classe 1978, una laurea in Giurisprudenza e un master in Politica internazionale, Guia Termini, 33 anni di Treviglio (Bergamo), impiegata, laurea triennale in Ingegneria gestionale. Completano la lista dei 18 Roberto Traversi, 48 anni di Milano, architetto e giornalista pubblicista e Gloria Vizzini, 40 anni di Caltanissetta, insegnante, laurea in Lettere classiche e dottorato di ricerca in Filologia greca e latina.