Conte incontra l'emiro del Qatar

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Villa Pamphilj l'Emiro dello Stato del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. "Un incontro che - si legge in una nota di palazzo Chigi - ha confermato l'ottimo stato dei rapporti tra i due Paesi, in una fase in cui Doha vede l'Italia come un partner importante e alleato di lungo periodo dove poter investire con visione strategica".

Dopo la colazione ufficiale, si è svolta la cerimonia di firma di accordi tra il governo della Repubblica Italiana e lo Stato del Qatar, alla presenza del presidente del Consiglio e dell’Emiro del Qatar.

"Al centro del proficuo confronto - si legge ancora nella nota - l'ulteriore rafforzamento e la diversificazione degli scambi bilaterali, che poggiano su un crescente partenariato tecnologico-commerciale e coinvolgono il piano della collaborazione culturale e della ricerca. Il Presidente e l'Emiro hanno anche affrontato le sfide comuni dell'area mediterranea e mediorientale, così come il necessario dialogo politico da parte di tutti gli attori coinvolti".

A margine dell'incontro sono stati siglati cinque protocolli di intesa con lo Stato del Qatar nei settori delle politiche per i giovani e lo sport, della salute, della sicurezza alimentare e della cooperazione interuniversitaria. Menzione speciale per il settore della sanità: il Qatar ha delle strutture all'avanguardia, ma guarda con grande attenzione ai giovani medici italiani, che hanno una formazione ritenuta eccellente, e alle possibilità di scambio di esperienze.

Quanto alle intese nel settore dello sport - cui l'emiro è particolarmente attento, come dimostra anche l'accordo tra la Roma e Qatar Airways - anche in vista dei Mondiali del 2022 che si giocheranno nell'emirato l'idea di scambi fra squadre sportive qatarine e italiane, che potrebbero allenarsi nelle grandi infrastrutture di formazione esistenti nell'emirato.