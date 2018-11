Il deputato leghista 'casca' sul fake di Savona

Il post, poi rimosso, del deputato leghista Riccardo Augusto Marchetti

Una laurea in scienze per l'investigazione e la sicurezza. Eppure il leghista casca con tutte le scarpe sul profilo, palesemente fake, del ministro per gli Affari europei Paolo Savona. A scivolare sul tranello online, il deputato umbro della Lega Riccardo Augusto Marchetti, che ieri sera ha condiviso e commentato con grande entusiasmo un post del falso account 'Paolo Savona Rola'. Ad accorgersi del repost sospetto, poi rimosso dal deputato, la dem Anna Ascani, che gli ha ironicamente conferito su Twitter il premio "Vette altissime".Nel post del finto ministro Savona (account che ora risulta sospeso da Twitter), un attacco frontale al presidente della Commissione europea e alle politiche Ue: "La situazione è grave. Certo - scriveva il fake -, che vi aspettavate? Dobbiamo trattare con avvinazzati che vorrebbero imporci il cioccolato senza cacao, il formaggio senza latte, i governanti senza cervello. Non è semplice - chiosava - discutere con gli idioti".

Parole evidentemente ispiratrici per il deputato Marchetti, che ha deciso di celebrare il ministro con una condivisione e un commento di encomio: "Raramente ho visto riassumere la situazione politica internazionale - scriveva il leghista - in maniera tanto chiara e sincera in così pochi caratteri!!! Come sempre, immenso ministro Savona!!".



Qualche ora dopo la pubblicazione, al deputato è stato fatto però notare l'errore da diversi commentatori, alcuni dei quali - denunciano postando screenshot sulla pagina 'Abolizione del suffragio universale' - sono stati tuttavia bloccati dalla pagina del leghista. Poi la cancellazione definitiva del post e la 'pezza' del deputato dopo la figura barbina, con un post (vagamente piccato) di replica alla dem Ascani: uno screenshot del finto post "Anna Ascani è la parlamentare più intelligente della nostra Repubblica!!", accompagnato con il commento "Ohhh scusate!!! Non mi ero accorto che fosse una notizia fake!!!!".