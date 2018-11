Berlusconi: "A rischio i soldi degli italiani"

(Afp)

Silvio Berlusconi attacca ancora il governo gialloverde. E mette in guardia dal rischio di possibili manovre speculative nei mercati. "Quello che vediamo è un crescente pericolo per il risparmio degli italiani e per il futuro delle imprese" ha detto in una nota al termine di un vertice con lo stato maggiore di Forza Italia a Palazzo Grazioli. "Non soltanto si allontana sempre più ogni prospettiva di crescita e quindi di calo della disoccupazione, ma la diffidenza degli investitori internazionali mette in fuga i capitali e ci espone a manovre speculative''.