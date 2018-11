Anticorruzione, Giorgetti: "Non c'entro niente"

Giancarlo Giorgetti (FOTOGRAMMA)

Sospetti M5S su di me? "Secondo me non c'è alcun tipo di problema". Lo assicura all'AdnKronos il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, commentando le indiscrezioni secondo cui nel Movimento 5 Stelle ci sarebbe chi punta il dito contro di lui, considerandolo il 'regista' dello scivolone sulle norme anticorruzione relative al peculato. Matteo Salvini ha parlato di inciampo. "Confermo, è un inciampo. Ma io non c'entro proprio niente", rimarca Giorgetti.

SALVINI - In mattinata, ospite di 'Unomattina', Salvini ha detto che il voto sull'emendamento al ddl anticorruzione "non sarà né il primo né l'ultimo incidente di percorso, quando c'è il voto segreto. Lo dicevo al presidente del Consiglio: il voto segreto lo eliminerei, perché siccome gli italiani votano i parlamentari è giusto che i parlamentari ci mettano la faccia".



DI MAIO - Sulla vicenda è intervenuto anche l'altro vicepremier. "Il tema del voto segreto e di quello che è successo in Aula io l'ho derubricato ad un incidente - ha detto Di Maio -, perché la buona fede è testimoniata dal fatto che la maggioranza, e quindi non solo il M5S ma anche la Lega, si sono impegnati ad approvarla ancora in minor tempo".