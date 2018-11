"Ue ci boccia e Salvini posta gatti", la stoccata di Boldrini

(Fotogramma)

"Ditemi voi #SeQuestoÈUnMinistro". Laura Boldrini torna ad attaccare via social il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Questa volta a sollevare l'indignazione dell'ex presidente della Camera sono stati i comportamenti assunti dal leader leghista sia verso alcune studentesse - bollate come "poverette" sui social per aver manifestato in piazza a Milano contro di lui e contro le politiche del governo - sia nei confronti dell'Europa, in seguito alla bocciatura della manovra. "Salvini prima espone alla gogna mediatica tre studentesse minorenni. Poi la Ue boccia la manovra economica e lui dice di aspettarsi una lettera anche da Babbo Natale che, in genere, non le scrive ma le riceve. E in risposta all'avvio della procedura di infrazione contro l'Italia, che fa? Pubblica foto di gattini", scrive Boldrini sui suoi profili social, raccogliendo centinaia di like e condivisioni. L'ultimo riferimento è al post pubblicato ieri sera su Facebook dal titolare del Viminale in cui, condividendo le foto dei "bambini felini" inviategli da alcuni utenti, ha sostenuto quanto sia "bello avere qualche micio in pagina che porta un po' di tranquillità serale".