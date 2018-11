Bufera su candidato M5S, Di Maio annulla comizio

(Fotogramma)

E' bufera sul candidato sindaco di Corleone del Movimento 5 Stelle, Maurizio Pascucci, per alcune dichiarazioni e una foto postata da quest'ultimo sui social. Il vicepremier Luigi Di Maio, atteso in serata a Corleone per un comizio di chiusura della campagna elettorale, ha deciso di annullare l'incontro spiegando le motivazioni su Facebook. "Volevo avvisare tutti voi che non andrò a Corleone come inizialmente previsto. Ho aperto il cellulare e tra le news c'era questa notizia data dal nostro candidato sindaco M5S" il quale ha detto che "voleva aprire al dialogo con i parenti dei mafiosi. E questa dichiarazione fa il paio con una foto sua in un bar, con il nipote di Provenzano" dice Di Maio.

"Sono sicuro che quella dichiarazione sia stata fatta in buona fede ma quel concetto è pericolosissimo. I voti di quelli non li vogliamo e ci fanno schifo", rimarca Di Maio, che spiega: "Non posso correre il rischio che stasera lo Stato vada lì dopo che c'è stato un appello al dialogo con le famiglie dei mafiosi. Quindi mi dispiace". Il vicepremier aggiunge: "Andremo avanti con la lotta alla criminalità organizzata. Faremo piazza pulita di corrotti e mafiosi molto presto". "Le famiglie che meritano attenzione e vicinanza sono quelle delle vittime di mafia. Quelle che hanno subito un lutto perché qualche mafioso gli ha ammazzato il padre, il figlio, il nipote. Quelle sono le famiglie a cui noi vogliamo bene e a cui vogliamo dare una grande mano", ribadisce Di Maio.

Pascucci ha chiesto scusa. "Chiedo scusa a Di Maio ma quella foto con il nipote di Provenzano è stata concordata con lo staff e il deputato di riferimento di Corleone (Giuseppe Chiazzese ndr) - dice - E' stata frutto di una scelta precisa, perché volevamo dare un segnale e non per chiedere i voti dei mafiosi, anzi per evidenziare la presa di distanza del nipote di Provenzano dalla mafia". "Mi dispiace per quanto accaduto, chiedo scusa a tutti", aggiunge Pascucci che sta valutando il ritiro della candidatura.