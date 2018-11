Salvini: "In 600mila in pensione con quota 100"

(Foto Afp)

"Con quota 100 noi restituiamo diritto alla pensione a circa 600mila italiani e così si liberano posti per altrettanti giovani che magari non dovranno andare all'estero per trovare lavoro". Così Matteo Salvini alla presentazione del 34esimo Congresso del Partito Sardo d’Azione, dicendosi "orgoglioso di governare con i nostri alleati di M5S e lo faremo per i prossimi 5 anni".

Smentendo le voci sull'ipotesi di dimissioni di Paolo Savona ("Sui giornali ne leggo di tutti i colori, non credo a ministri dimissionari. E' uno degli assi portanti del governo"), il leader del Carroccio parlando del decreto sicurezza ha detto: "O diventa legge entro 3 dicembre o è stato uno sforzo inutile. Faremo di tutto perché sia legge entro il 3 dicembre".