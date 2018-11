Santelli fa gli auguri a Scopelliti, ira M5S

(Fotogramma)

Non sono piaciuti al M5S gli auguri di compleanno espressi su Facebook da Jole Santelli, vicepresidente di Forza Italia della Commissione Antimafia, a Giuseppe Scopelliti, ex presidente della Regione Calabria, attualmente in carcere con l'accusa di falso in atto pubblico. Da fonti vicine al presidente della Commissione Nicola Morra "è stato ritenuto quanto meno inopportuno se non sconveniente una tale esternazione per la carica istituzionale rivestita".

Replica Santelli su Facebook: "Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (M5S) prenda le distanze o sostenga con una dichiarazione pubblica le affermazioni a mezzo stampa di questo suo fantomatico entourage. È bene che chi di dovere si assuma direttamente la responsabilità. Tuttavia, è patetico che si esprimano giudizi di opportunità su comportamenti che non violano o pregiudicano alcunché, tanto meno il decoro della carica che rivesto nella Commissione. Nessuno, tanto meno qualche guru della comunicazione imposto della Casaleggio Associati e pagato con soldi pubblici, ha la patente per additare i comportamenti altrui. Se ne facciano una ragione. Non mi lascio intimidire".