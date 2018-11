Salvini: "Su Dolce e Gabbana si sta esagerando"

(AFP)

"La Cina sta esagerando, ho seguito la polemica per motivi commerciali ovviamente, non perché pensi a Dolce e Gabbana. Fraintendere una cultura e generalizzare non è mai cosa giusta da fare, è stato commesso un errore di comunicazione ma credo che ci stiano giocando per motivi economici tanti altri brand e tante altre multinazionali che han fatto di peggio. Non penso abbiano voluto offendere un popolo, anzi..". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un'intervista all'AdnKronos, si sofferma sul caso di D&G e sull''incidente' con la Cina che sta costando caro alla casa di moda italiana.