Fondi Lega, confermata confisca

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un anno e 10 mesi per l'ex leader della Lega Umberto Bossi, 3 anni e 9 mesi all'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito. Sono le condanne emesse dalla Corte d'Appello di Genova nel processo di secondo grado sulla maxi truffa ai danni dello Stato per i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali, ottenuti tra il 2008 e il 2010. Insieme a Bossi e Belsito per i tre ex revisori contabili le condanne sono state rispettivamente a 4 mesi per Stefano Aldovisi e a 8 mesi per Antonio Turci e Diego Sanavio. Confermata la confisca dei 49 milioni di euro. Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca aveva chiesto 1 anno e 10 mesi per Bossi e Belsito, 2 anni per i revisori contabili Sanavio e Turci e 1 anno e 3 mesi per Aldovisi.