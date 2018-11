Manovra, governo: "Non è questione di decimali"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Vertice concluso a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito ai suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio dei suoi colloqui a Bruxelles. "Non è una questione di decimali, obiettivo del governo è rilanciare la crescita e lo sviluppo" hanno detto. "Per quanto riguarda il dialogo in corso con le istituzioni europee, si è concordato -aggiungono- di attendere le relazioni tecniche sulle proposte di riforma che hanno più impatto sociale, al fine di quantificare con precisione le spese effettive. Le somme recuperate saranno riallocate, privilegiando la spesa per investimenti, con particolare riferimento a quelle necessarie per mettere in sicurezza il territorio e a contrastare il dissesto idrogeologico". "Confermati gli obiettivi già fissati -aggiungono Conte, Salvini e Di Maio- in particolare sulle pensioni, sul reddito di cittadinanza e sulla tutela del risparmio".

Durante il vertice sono stati valutati gli emendamenti di iniziativa parlamentare al ddl sulla Legge di Bilancio e concordati quelli che saranno oggetto di approvazione in ottica di un accordo con l'Europa.