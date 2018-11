Corleone, vince Nicolosi. Flop candidato 5S 'ripudiato'

(Afp)

Nicolò Nicolosi, a capo della lista Nuova luce, è il nuovo sindaco di Corleone, nel Palermitano. L’ufficialità è arrivata al termine dello scrutinio delle 12 sezioni. Nicolosi, che ha un passato da parlamentare regionale ed è già stato sindaco del paese tra il 2002 e il 2007, ha ottenuto 3.587 preferenze, lasciando a 1.830 voti il suo avversario, Maurizio Pascucci, scelto dal M5s e ‘ripudiato’ venerdì scorso da Luigi Di Maio dopo una foto postata su Facebook che lo ritraeva con un nipote acquisito di Bernardo Provenzano.

Al terzo posto Salvatore Saporito, in campo con una lista civica espressione del centrosinistra, che ha ottenuto 1.006 preferenze. Ieri nel Comune sciolto per mafia e chiamato al voto dopo due anni di commissariamento si è recato alle urne il 61,13 per cento degli elettori (6.611 su 10.814).