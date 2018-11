Dl Sicurezza, il governo mette la fiducia

(Fotogramma)

Come è avvenuto 20 giorni fa al Senato, anche alla Camera il governo ha scelto di mettere la fiducia sul dl Sicurezza, i cui termini scadranno il prossimo 3 dicembre. La decisione di porre la questione fiducia sul provvedimento è stata comunicata in Aula dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani alle 15.45, mentre la chiama inizierà alle 17.10. Non è ancora stato deciso quando ci sarà il voto finale: dipenderà dal numero e dai tempi di esame degli ordini del giorno, che potranno essere presentati entro le 10 di domani mattina. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo.

"Da qui fino almeno a mercoledì per me l'ordine del giorno è il decreto sicurezza: o passa questa settimana o salta. Quindi sarò lì, alla Camera, giorno e notte", aveva commentato in mattinata il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. E a chi gli domandava se stasera sarebbe mancato alla riunione in programma a Palazzo Chigi sulla manovra, "al vertice ci sarò - replica - quando si tratta di quattrini e risparmi ci sono sempre, ma permettetemi da ministro dell’Interno di concentrarmi sul dl sicurezza".