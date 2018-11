Di Maio: "Uragano 5S in Europa"

(Fotogramma /Ipa)

Un uragano sta per abbattersi sull'Europa, quello del Movimento Cinquestelle. A prometterlo è Luigi Di Maio, ministro e leader pentastellato oggi a l'Aquila per il Restitution Day dei consiglieri regionali abruzzesi.

"Alle elezioni europee - ha spiegato - noi faremo un gruppo Parlamentare con tante forze politiche emergenti, simili a noi. Non staremo né con le destre emergenti, né con le forze tradizionali filo europeiste come il Pd o Fi. Come è successo il 4 marzo, noi saremo l'ago della bilancia degli equilibri in Europa. Il tema del lavoro, della lotta alla burocrazia, dei diritti sociali non sono argomenti italiani ma sempre più temi europei"

E per Di Maio, come "il 4 marzo c'è stato un uragano" nel mondo politico italiano, "lo stesso uragano - promette - si scatenerà in Europa il prossimo maggio, alle elezioni europee".