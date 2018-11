Pd, primarie il 3 marzo

(Afp)

Si terranno domenica 3 marzo le primarie del Pd. La Direzione del Partito democratico ha approvato il regolamento per il congresso che fissa, tra gli altri punti, anche la data in cui verrà scelto il segretario. Ma anche linee guida, tetto di spesa (200mila euro a candidato), tesseramento, firme per presentare la candidatura. Un impianto che, sostanzialmente, ricalca quello delle 'passate edizioni'. Al Nazareno non ci sono stati voti contrari ma 4 astenuti.

CANDIDATURE - Il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla segreteria dem è fissato per il 13 dicembre. Per candidarsi servono le firme di almeno 1500 iscritti di 5 regioni diverse appartenenti ad almeno 3 delle 5 circoscrizioni elettorali delle europee. Ieri si è ridotto il numero degli sfidanti, con il ritiro di Matteo Richetti, che sosterrà Maurizio Martina in un ticket "per unire", come lo ha definito l'ex segretario dem. Al momento, sono 7 i candidati al congresso: Nicola Zingaretti, Francesco Boccia, Dario Corallo, Cesare Damiano, Marco Minniti, Maurizio Martina e Maria Saladino, finora l'unica candidata donna.

PRIMA FASE: LE RIUNIONI DI CIRCOLO - Le riunioni di circolo si svolgeranno dal 7 al 23 gennaio. Questa è la fase del congresso dem alla quale possono accedere soltanto gli iscritti. Qui si votano "le liste dei delegati alla Convenzione provinciale collegate ai candidati alla Segreteria nazionale", come si legge del regolamento. I delegati vengono eletti in modo proporzionale.

LA CONVENZIONE NAZIONALE E LA 'SCREMATURA' - Il 2 febbraio si svolgerà la Convenzione nazionale (formata da 1000 delegati eletti nelle Convenzioni provinciali) in cui verranno proclamati i risultati dei congressi di circolo. In base a questi risultati ci sarà una 'scrematura' per accedere alla seconda fase del congresso dem: quella delle primarie. Solo i primi tre andranno ai gazebo.

LE PRIMARIE DEL 3 MARZO - Le primarie si svolgeranno il 3 marzo, dalle 8 alle 20. Possono partecipare al voto tutti coloro che "dichiarano di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori". Per votare serve la tessera elettorale e il contributo di 2 euro. Gli iscritti non versano i 2 euro.

ASSEMBLEA NAZIONALE IL 17 MARZO - Il 17 marzo ci sarà la proclamazione del segretario in assemblea nazionale. Ma se nessuno dei tre sfidanti avrà raggiunto il 51% dei consensi ai gazebo, ci sarà un ballottaggio in assemblea tra i due candidati più votati. L'assemblea è composta dagli eletti, in modo proporzionale, nelle liste collegate ai candidati alla segreteria nazionale.

TESSERAMENTO - I vecchi tesserati potranno confermare l'iscrizione sino al momento del voto nel loro circolo. Per i nuovi c'è una finestra per iscriversi on line da 3 al 21 dicembre.