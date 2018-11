Salvini: "Io sto con chi si difende"

(Fotogramma)

"Dopo il Decreto Sicurezza, arriverà in Parlamento la nuova legge sulla Legittima Difesa. Io sto con chi si difende, entrare con la violenza in casa o nel negozio altrui, di giorno o di notte, legittima l’aggredito a difendere se stesso e la sua famiglia. La mia solidarietà al commerciante toscano, derubato 38 volte in pochi mesi: conti su di noi!". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commenta quanto accaduto stanotte a Monte San Savino (Arezzo), dove il gommista 57enne Fredy Pacini, ha sparato contro uno dei due uomini entrati nella sua ditta, uccidendolo.

L'uomo, dopo aver subito 38 furti negli ultimi anni, da tempo aveva l'abitudine di dormire dentro il capannone per difendere la sua proprietà. Ascoltato dal pm di turno della Procura di Arezzo, il gommista è indagato per eccesso di legittima difesa.