Fi 'si allarga' e cambia simbolo

Foto di repertorio (Fotogramma)

Alle Europee ci sarà la lista dell'Altra Italia. In vista del voto di maggio, Forza Italia avrà una nuova veste grafica e 'si allargherà': aprirà cioè alla società civile, alle altre forze politiche moderate e alle organizzazioni legate al Ppe, per rappresentare tutta quella fetta elettorale che sta tra la Lega salviniana e il Pd renziano. Antonio Tajani spiega all'Adnkronos la futura strategia politica del partito azzurro, che sta studiando con Silvio Berlusconi. Immagina una federazione o una 'lista dei moderati'? ''La lista -assicura il numero due forzista- è la lista dell'Altra Italia, perché ci siamo noi di Fi e altre forze che sono alternative al governo giallo verde".

Nel frattempo il 7 dicembre, alle 15.30, all'Hotel Ergife di Roma Forza Italia terrà una convention per presentare la sua 'contromanovra' e invitare il governo gialloverde a riscrivere quella attuale. Interverrà il presidente azzurro Berlusconi. Ad annunciarlo all'Adnkronos è stato il vicepresidente del partito Tajani. 'Contromanovra, ti aspettiamo', si legge nel 'volantino' virtuale diffuso sui social.

"Dopo le europee avremo un altro governo", è convinto il vicepresidente di Fi che prende spunto dalle ''nuove contraddizioni interne" a M5S e Lega sul caso dl global compact, per pronosticare una crisi prima dell'estate. "Un governo come questo -avverte Tajani- non esiste in nessun Paese al mondo. Questa è l'ennesimo contrasto che c'è tra M5S e Lega, un governo così non può durare molto. Allora, avevamo ragione noi. Questo è un matrimonio contro natura ed è destinato a durare poco. Già sono separati in casa... Dopo le europee avremo un altro governo''.