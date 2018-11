Ciak a Palazzo Chigi, si gira '1994'

''Ciak si giraaa...''. A palazzo Chigi si girano le scene di '1994', capitolo conclusivo della serie tv nata da un'idea di Stefano Accorsi, che racconta la storia di sei personaggi immischiati nello scenario politico italiano dei primi anni Novanta, in piena Tangentopoli, vicende che portarono alla fine della Prima Repubblica. In piazza Colonna, trasformata in set per l'occasione, un maxi dolly, cineprese, riflettori, tante comparse, e soprattutto lui, il protagonista Accorsi, alias Leonardo Notte, nella finzione ombra di Silvio Berlusconi, che spinge affinché il Cav scenda in campo.

Le riprese vedono Accorsi-Notte arrivare in auto blu davanti all'ingresso principale della presidenza del Consiglio. Con lui ci sono due donne bellissime, con tacchi alti. Tanti i curiosi, anche turisti, sorpresi da tanto via vai, guardano la scena, sotto lo sguardo dei 'veri' poliziotti della sicurezza di palazzo Chigi. La serie tv Sky è stata creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e diretta da Giuseppe Gagliardi.