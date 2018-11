Boldrini-Salvini, il fuorionda

Scambio di battute negli studi di Sky tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. L'ex presidente della Camera invita il vicepremier a cancellare da Facebook gli insulti contro delle ragazze minorenni che stavano manifestando contro di lui postati dai suoi follower sotto una foto.



"Cancella questi messaggi dalla tua pagina Facebook", dice Boldrini al titolare del Viminale, che risponde: "No scusa, ma tu hai visto il cartello che avevano queste qua in mano 'C'è posto per te in Piazzale Loreto'". L'ex presidente della Camera replica: "Mi dissocio da questo, non è condivisibile ma neanche quei messaggi. Sono minorenni". E a Salvini che le fa notare come quelle ragazze si siano fatte fotografare in piazza con quel cartello, Boldrini risponde tagliando corto: "Salvini sei ministro, hai una responsabilità aggiuntiva".



Il fuorionda è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook dalla ex presidente della Camera che, nel post a commento del video, scrive: "Come può un Ministro dell’Interno esporre alla gogna mediatica tre ragazze minorenni scatenando contro di loro i peggiori istinti della rete? L’ho incontrato stamattina per caso negli studi di SkyTg24 - spiega -, gli ho consegnato alcuni di quei commenti schifosi apparsi sulla sua pagina Facebook e gli ho chiesto di rimuovere quel post. Con questa risposta dimostra - conclude - di non aver capito il suo ruolo e la gravità di quello che ha fatto".