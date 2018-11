Vertice centrodestra, Salvini non va

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (FOTOGRAMMA)

Vertice del centrodestra a Milano. Ma senza Matteo Salvini. Il vicepremier, precisano fonti della Lega, non parteciperà al 'trilaterale' con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



Berlusconi aveva concordato con i suoi alleati un incontro per fare il punto della situazione sulle prossime regionali: l'appuntamento, riferiscono, è al civico 2 di via Rovani, storica residenza del Cav nel capoluogo lombardo.



SALVINI - Al summit, però, non partecipa il vicepremier e ministro dell'Interno, fanno sapere da via Bellerio. A quanto apprende l'AdnKronos da fonti parlamentari del centrodestra, Salvini avrebbe deciso di dare forfait perché ''non vorrebbe alimentare ricostruzioni maliziose rispetto alla sua presenza all'incontro, magari in funzione anti Di Maio".



GIORGETTI - Il leader del Carroccio, raccontano, vuol evitare strumentalizzazioni politiche e nuovi attriti nella maggioranza gialloverde proprio mentre l'alleato di governo Luigi Di Maio si ritrova nell'occhio del ciclone per la vicenda del padre. Al posto di Salvini dovrebbe esserci il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. In via Rovani è atteso anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.