Salvini: "Reddito in primavera"

(Fotogramma)

Manovra, decreto sicurezza, europee. Intervistato da Maria Latella su SkyTg24, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde a tutto campo sui temi di più stretta attualità, in primis la legge di bilancio. "I tecnici ci hanno detto che forse ci sono più soldi di quelli che servono, quindi se mi dicono che posso prendere quei soldi per le strade, per le alluvioni, allora li sposto" dice il vicepremier, parlando "dei 16 mld lira più lira meno che abbiamo messo a disposizione delle pensioni e del reddito di cittadinanza", misura, quest'ultima, che "arriverà in primavera".

Quanto al decreto sicurezza, a Maria Latella che gli chiede come commenta l'assenza di Roberto Fico in Aula durante l'approvazione, il ministro risponde: "Non ho capito se hanno letto il decreto, né dove sta il problema, visto che aumenta la lotta a mafia e al racket".

Poi le elezioni. "Se si accordassero alle europee Renzi e Berlusconi? Noi abbiamo accordi regionali con il centrodestra, la Lega sarà da sola - spiega Salvini - avrà un'alleanza internazionale".