Manovra, fonti governo: "Taglio pensioni d'oro ci sarà"

(FOTOGRAMMA)

L'emendamento alla manovra economica sul taglio delle pensioni d'oro ci sarà. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi, in merito ai rumors sul mancato accordo tra i partner di governo per inserire questa voce nella legge di bilancio.



Intanto sui 56 emendamenti al ddl presentati dai relatori in commissione Bilancio alla Camera, dopo la valutazione ai subemendamenti governativi, il dibattito proseguirà in notturna sugli accantonati.

E il confronto riprenderà poi lunedì mattina con l'obiettivo di arrivare in Aula mercoledì per la discussione generale.