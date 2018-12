Salvini: "Ue mandi pure padre Pio ma la Fornero io la smonto"

(fermo immagine 'La7')

"L'Europa può mandare anche padre Pio ma io la legge Fornero la smonto pezzo pezzo". Lo dice Matteo Salvini a 'Non è l'arena' su La7. Poi il vicepremier aggiunge: "E' la legge più sbagliata approvata dal Parlamento italiano dal dopoguerra a oggi".



"In questa manovra economica - prosegue - c'è un bel gruzzolo di miliardi per riconquistare la libertà al diritto alla pensione per 500mila italiani", aprendo quindi "500mila posti di lavoro per giovani".



Con l'Europa, "non vogliamo litigare, chiediamo semplicemente rispetto" dice poi Salvini. E ancora, sul governo: "Se non ci fosse una squadra, una coerenza, un contratto e persone serie come Giuseppe Conte e Luigi Di Maio io non avrei combinato niente".





Rispondendo poi alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che gli ricorda l'impegno sul rafforzamento delle forze dell'ordine nella Capitale, Salvini dice: "Non sono attrezzato per i miracoli", ma gli uomini in più "arriveranno con l'inizio del prossimo anno".