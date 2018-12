Salvini rassicura: "Quota 100 resta"

(Fotogramma)

"Smontare la legge Fornero è un mio preciso impegno e lo faremo rispettando tutti i parametri. Però il diritto al lavoro, alla salute, alla pensione vengono prima di tutti i decimali". Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine di un incontro con gli eurodeputati leghisti nel Parlamento Europeo, a Bruxelles. Ma 'Quota 100' resta? "Assolutamente sì", risponde.

Mentre è in pieno sviluppo la trattativa con la Commissione sulla manovra (il ministro Giovanni Tria ha incontrato oggi il vicepresidente Valdis Dombrovskis), Salvini è stato più cauto rispetto al recente passato: "La ringrazio per la domanda, che ha in sé la risposta", ha replicato a chi gli ha chiesto che cosa pensi del fatto che i dipendenti delle istituzioni Ue possono andare in pensione prima dei cittadini di molti Paesi.

"Ritengo giusto - ha aggiunto - restituire diritto alla vita, alla pensione e al lavoro a milioni di italiani. Ritengo altrettanto giusto che l'Europa, in prospettiva, guardi al suo interno e si autoriformi, nel rispetto di quello che accade ai comuni mortali".

Salvini è inoltre "assolutamente ottimista" sulla possibilità di arrivare ad un accordo con la Commissione Europea sulla manovra. A trovare un punto di caduta, continua, "ci arriveremo: basta che ci lascino restituire il diritto al lavoro agli italiani. Poi non sono i decimali quelli che ci fanno alzare la mattina", conclude.