L'azienda dei Di Maio in liquidazione

Antonio Di Maio, papà del vicepremier

Firmata da Rosalba Di Maio e Luigi Di Maio la messa in liquidazione dell'Ardima Srl, l'azienda di famiglia al centro di un caso mediatico tirato fuori da Le Iene. Nominato "liquidatore con tutti i poteri di legge Di Maio Giuseppe", ovvero il fratello del vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.

Dall'atto si evincono "le ragioni per le quali risulta conveniente e opportuno sciogliere anticipatamente la società e porla in liquidazione. In particolare - risulta all'AdnKronos dall'atto - la prolungata inattività rende necessario procedere allo scioglimento anticipato".