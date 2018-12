Manovra, appello del Cnf al governo, ‘no conflittualità e interventi di corto respiro’

La politica deve uscire dall’idea di manovre di breve durata e lavorare a manovre a lunghissima prospettiva, e non solo in tema di giustizia. La sollecitazione arriva da Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, che invita il governo ad “abbandonare la strada della conflittualità e degli interventi dal respiro corto” e a “lavorare insieme per costituire una sorta di assemblea dell'economia che duri nel tempo”.