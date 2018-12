Pd, stallo su Minniti: rumors su ipotesi ritiro

Marco Minniti (FOTOGRAMMA)

Marco Minniti potrebbe rivedere la sua intenzione di candidarsi al congresso Pd. Si tratta soltanto di un'ipotesi, al momento. Ma diverse fonti che stanno seguendo da vicino la costruzione della candidatura dell'ex ministro confermano all'AdnKronos che c'è una fase di stallo. Persino la raccolta di firme nel territorio, necessaria per presentare la candidatura, non procede.

Sulla vicenda, alla Camera, riunione dei 'colonnelli' dell'area renziana: "Si cerca di ricomporre la situazione", fanno sapere fonti dem.



Intanto i motivi dello stop, si spiega, sarebbero legati ad alcune perplessità dell'ex titolare del Viminale che non avrebbe riscontrato le condizioni auspicate nel sostegno alla sua candidatura, in particolare da parte dell'area renziana del Pd. Le voci su Matteo Renzi e un suo eventuale progetto fuori dai dem non hanno aiutato. Si riferisce anche di un contatto tra i due, nel quale Minniti avrebbe sondato le reali intenzioni dell'ex premier.



"Al momento, l'esito non è negativo ma certo siamo in una fase di stallo. Confidiamo - dice una fonte renziana che sta seguendo il dossier - che Marco si candidi". Il termine per la presentazione delle candidature al congresso è il 12 dicembre.