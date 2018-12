Giovani padani? No, giapponesi in cerca di appuntamenti di gruppo...

Dal Sole delle Alpi al Sol Levante. Nella nuova Lega a vocazione nazionale guidata da Salvini, i giovani (già padani) cambiano pure passaporto. Almeno sul sito ufficiale del Carroccio, con il link nell'organigramma federale, che, alla voce 'Movimento Giovani Padani', (giovanipadani.org), porta direttamente a un sito di incontri sentimentali made in Japan.

Una home page, ricca di foto e articoli con giovani ragazze giapponesi, che illustrano la 'tecnica di Gokon', gli appuntamenti di gruppo per trovare il partner giusto.

Di certo una svista, che proietta i giovani leghisti al di là degli stessi confini nazionali dove li sta conducendo Matteo Salvini. In ogni caso un sito affollatissimo dove viene spiegato per filo e per segno come comportarsi per sedurre il lui o la lei incontrato/a alla festa, un successo assicurato. Bisogna però spostarsi dalle parti di Tokyo.