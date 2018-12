Gufi e sciacalli, duello Salvini-Renzi

(Fotogramma /Afp)

E' stato uno dei cavalli di battaglia di Matteo Renzi e ora anche il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, mette nel mirino i "gufi". L'occasione, le polemiche suscitate dalla pubblicazione delle fotografie di personaggi che non saranno presenti alla manifestazione della Lega di sabato prossimo in quanto avversari dichiarati del segretario. "Un sorriso allunga la vita, un po' di ironia, già c'è un Paese dove gufi e sciacalli non mancano, permetteteci almeno di sorridere ogni tanto", afferma Salvini, ospite di 'Mattino 5'.

Un'accusa che peraltro proprio Renzi ribalta, visto che in un post su Facebook questa mattina ricorda: "Tutti i giorni ho fatto sentire la mia voce contro il ministro Sciacallo, Salvini".