Il messaggio di Grillo: "Non si sa dove andiamo"

(Youtube /Beppe Grillo)

"Noi arriveremo a non capire più chi siamo, dove siamo, dove stiamo andando. E' esattamente quello che sento io oggi nella politica italiana: non sappiamo dove andiamo, cosa facciamo e che cosa stiamo pensando. Aspettiamo questo Godot che non arriverà mai, ma arriverà semmai una macchina che avrà prodotto Godot che un giorno ci arriverà e si farà conoscere". Politica, tecnologia e futuro nell'ultimo videomessaggio di Beppe Grillo sul suo blog. Titolato 'Aspettando Godot ', nel video il garante del M5S inizialmente si interroga sullo "sviluppo frenetico, tecnologico e scientifico". Maschera di ferro sul volto, il fondatore conclude con una battuta: "Non ho capito cosa ho detto, ma va bene lo stesso".