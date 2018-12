Minniti si ritira

(Fotogramma)

"Quando ho dato la mia disponibilità alla candidatura sulla base dell'appello di tanti sindaci e di molti militanti che mi hanno incoraggiato e che io ringrazio moltissimo, quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più possibile il nostro partito e rafforzarlo per costruire un'alternativa al governo nazionalpopulista". In un'intervista a 'la Repubblica' Marco Minniti annuncia così il suo ritiro dalla corsa alla segreteria del Pd. E aggiunge: "Resto convinto in modo irrinunciabile che il congresso ci debba consegnare una leadership forte e legittimata dalle primarie. Ho però constatato che tutto questo con così tanti candidati potrebbe non accadere. Il mio è un gesto d’amore verso il partito".

Per l'ormai ex fidante Nicola Zigaretti, "Marco ha fatto una scelta di grande coerenza e responsabilità rispetto alle cose che aveva detto fino a oggi, cioè un impegno con spirito di servizio per provare a unire".

"Io penso - ha aggiunto - che comunque rimanga una straordinaria risorsa che farà parte, per quanto mi riguarda, di un nuovo gruppo dirigente che dovremmo ricostruire dopo il congresso".