Pamela Anderson attacca Salvini

Pamela Anderson (FOTOGRAMMA/IPA)

Una raffica di tweet, indirizzati contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e corredati da una serie di riflessioni sulla politica e la società europea. A firmarli è Pamela Anderson che va all'attacco del vicepremier e leader della Lega, criticando duramente il clima che si respira in Italia, che l'ex bagnina di 'Baywatch' accosta agli anni Trenta e al fascismo.

"L'Italia è un Paese meraviglioso, che amo tanto, dal cibo alla moda, dalla storia all'arte, ma sono molto preoccupata dalla tendenza attuale, che mi ricorda quella degli anni '30", scrive Anderson nel primo tweet intitolato "Pensieri dall'Italia", sottolineando cosa la preoccupa di più: "La paura e l'insicurezza in tutti i segmenti della società, gli attacchi quotidiani contro i rifugiati e i migranti, la gravità della crisi economica...".

L'attrice e showgirl canadese naturalizzata statunitense, chiama poi in causa il presidente francese, Emmanuel Macron: "Il signor Salvini di recente ha detto che 'Macron è un problema per i francesi' - cinguetta Anderson - ciò significa che quello che sta accadendo in Francia in questi giorni con le proteste dei gilet gialli è qualcosa che riguarda solo i francesi. Questo è sbagliato". "Quello che sta accadendo in Francia in questi giorni è un problema europeo - continua Anderson - nello stesso modo in cui le misure anti-migranti e lo scivolamento verso una nuova forma di fascismo in Italia è un problema europeo".

La soluzione, per la star di 'Baywatch', "non è più Macron o più Salvini, che al momento hanno bisogno l'uno dell'altro e si rinforzano l'uno con l'altro. La soluzione può essere solo un risveglio pan-europeo che attraversi i confini e le nazionalità, che sia in grado di affrontare la crisi economica, sociale ed ecologica dell'Europa attuale".

E sempre via social, non tarda ad arrivare la replica di Salvini, che aggiunge il volto della sexy bagnina di Baywatch alla lista dei 'nemici' che non saranno in piazza l'8 dicembre per la manifestazione della Lega: 'Ahimè, con dolore - scrive Salvini - da affezionato spettatore e fan di "Baywatch", lei questo sabato a Roma non ci sarà".