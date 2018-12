Di Maio: "Tria deve restare"

"Tria deve restare, squadra che vince non si cambia". Lo dice Luigi Di Maio a 'Radio 24', smentendo le voci "che attribuiscono ai Cinque Stelle la volontà di far dimettere il ministro dell'Economia".

"La trattativa con la Ue la fanno Conte con Juncker e Tria con i suoi omologhi" sottolinea il vicepremier, ribadendo di avere "piena fiducia in tutti e due".



Il riferimento alle voci è legata all'assenza del titolare di via XX settembre dal vertice che si è tenuto giovedì a Palazzo Chigi tra Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini. Incontro legato agli emendamenti alla manovra e nel quale, aveva già rassicurato il ministro del Lavoro, "abbiamo affrontato alcune questioni da portare nella legge di bilancio al Senato" la prossima settimana, tra cui "il taglio alle pensioni d'oro".