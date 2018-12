Gadget leghisti nella piazza romana

(foto Adnkronos)

Dal cappello 'Io sto con Salvini' alle t-shirt, sciarpe, accendini, portachiavi, felpe griffate Lega. Sono alcuni dei gadget acquistabili nell'apposito stand allestito in Piazza del Popolo per la manifestazione della Lega. In vendita il libro del 'Capitano' dal titolo 'Secondo Matteo', e altre opere dedicate al vicepremier e ministro dell'Intero e al mondo della Lega come 'Tutti contro Salvini' e 'Italia sovrana'.

Sulla bancarella spunta anche il volume 'Ufo - estinzione globale: le ricerche segrete dell'America di Trump'. Non poteva mancare il fundraising: negli stand, infatti, i partecipanti alla manifestazione leghista hanno potuto fare delle offerte al Carroccio inserendo banconote o monete in appositi barattoli, tra cui uno dedicato alle donazioni per Radio Padania.