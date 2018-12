Manovra, mercoledì incontro Juncker-Conte

(Foto Afp)

Mercoledì 12 dicembre, "prima del Consiglio europeo, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker riceverà il primo ministro italiano Giuseppe Conte per un incontro di lavoro nel pomeriggio". Ad annunciarlo la vice portavoce capo della Commissione Mina Andreeva, a Bruxelles.

L'incontro, che verterà sulla manovra economica, si terrà a Bruxelles, non a Strasburgo come annunciato in un primo tempo. A quanto si apprende, Conte è atteso a palazzo Berlaymont, la sede centrale della Commissione Europea, per mercoledì alle 16. Allo stato non sarebbero previsti punti stampa.

Nel frattempo a palazzo Chigi si è svolto il confronto tra Conte e i sindacati. Al centro del tavolo - a cui si sono seduti i leader di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal - la manovra economica ora all'esame del Senato. All'incontro hanno partecipato anche i sottosegretari al lavoro, Claudio Durigon e il sottosegretario al Mise Davide Crippa.