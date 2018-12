Salvini sbotta contro giornalista

(Fotogramma)

"Lei dice che i trafficanti sono la guardia costiera libica e Salvini è colpevole... Davvero mi arrendo di fronte a cotanta certezza". Sede della stampa estera, Matteo Salvini risponde a una domanda sugli scafisti e il ruolo delle Ong. "Per quanto riguarda le Ong - spiega il leader della Lega - ho detto e ripeto, che consapevolmente o inconsapevolmente, la loro presenza aiutava i trafficanti di esseri umani...''.

"Non è vero, non è così...'', ribatte dalla sala il giornalista. Il ministro dell'Interno perde la pazienza: "O Madonna, lei fa il ministro? Se fa il giornalista, fa le domande e si attende delle risposte. Altrimenti, si candidi alle prossime elezioni, fa il ministro e, allora, sarò io a fare le domande in maniera rispettosa. Io faccio cosi, siamo d'accordo?".

"Ma dai - sbotta Salvini - dire che mettiamo degli scafisti in divisa, per favore... Mi arrendo di fronte a cotanta certezza. Prima di parlare di gente che indossa la divisa, pensiamoci dieci volte. Chiedo solo questo: rispetto per la divisa''. Poco prima Salvini aveva replicato a chi gli chiedeva quali fossero i reati commessi da Ong? 'L'inchiesta Acquarius, attualmente in corso, non è condotta da me, ma dalla Procura della repubblica e non mi sostituisco al procuratore....''.