"La crisi di consenso di questa maggioranza sarà più rapida del previsto e ci sarà bisogno di una alternativa prima di quanto si pensi", ha detto Paolo Gentiloni a Palermo per presentare il suo libro. "Se dovessi fare l'indovino, direi che è molto probabile che si torni a votare l'anno prossimo", ha sottolineato "parlando di estrema volatilità del consenso politico mai come in questo momento".