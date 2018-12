Caldarroste e selfie, passeggiata natalizia per Berlusconi

Dopo aver partecipato alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa al Grand Hotel Plaza in via del Corso, Silvio Berlusconi ha deciso di tornare a piedi a palazzo Grazioli. Un modo per 'sondare' la gente e il suo gradimento tra selfie e strette di mano, e per dare un'occhiata alla vetrine natalizie.

Durante la passeggiata il Cav, raccontano, fonti azzurre, si è fermato nella Galleria Umberto Sordi, a pochi passi da palazzo Chigi, dove ha acquistato un pacchetto di caldarroste da sgranocchiare.