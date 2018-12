Fratelli d'Italia lancia 'Sos presepe'

"Presepe vietato? Segnalami la scuola". E' il titolo della nuova iniziativa targata Fratelli d'Italia: un numero 'Sos' per segnalare gli istituti in cui la tradizione natalizia cristiana viene 'bandita'. Il promotore è Daniele Rinaldi, ex consigliere Fdi del Municipio V di Roma, che ha rilanciato su Facebook la locandina del progetto, mettendo a disposizione il suo numero telefonico per le segnalazioni. "Ritengo sia banale e ipocrita - dice Rinaldi all'Adnkronos - vietare di festeggiare una festa tradizionale del nostro popolo. Noi non ci offendiamo quando altre religioni festeggiano le loro ricorrenze". L'iniziativa, spiega, è stata pubblicizzata oggi per la prima volta ma di fatto "è partita quando la nostra presidente Giorgia Meloni ha condiviso un video sui social per lanciare la 'rivoluzione del presepe'. Per questo ho deciso di invitare i cittadini a segnalare i casi in cui il presepe è vietato o in cui si verifica una interpretazione 'fantasiosa' della natività, ad esempio sostituendo le parole delle canzoni di Natale...", sottolinea.

"Sono stato consigliere nel V Municipio e ricordo casi in cui in alcune scuole non si sono fatti i presepi per non turbare l'ipotetica sensibilità di bambini di altre religioni. Ad esempio - prosegue Rinaldi - qualche anno fa in un istituto venne fatto un presepe senza Gesù ma con gli astronauti e personaggi di fantasia al posto dei pastori... rappresentava tutto tranne che la natività. E' una delle scuole in cui la percentuale di bambini stranieri è predominante. E credo che adesso non lo facciano proprio più il presepe".