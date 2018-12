Fico: "La Tav non serve"

Roberto Fico (FOTOGRAMMA)

"La Tav non serve". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "La Tav è totalmente fallita rispetto alla sua origine. Le previsioni e i dati sul trasporto delle merci su ferro non sono solo disattese ma sono assolutamente fuori quota".



Inoltre, "rispetto al Tap e al Terzo Valico in campagna elettorale abbiamo fatto delle promesse che non possono essere mantenute per mille e uno motivi. Allora, si chiede scusa e si va sui territori fino in fondo a spiegare il perché" ha detto il presidente della Camera che, parlando poi della questione dell'ecotassa, ha proseguito: "Non entro nel merito dell'emendamento ma tutto dipende da che Paese vogliamo diventare. Dobbiamo dare un'impronta culturale all'Italia". Ed "è chiaro che gli inquinanti andranno tassati".



GLOBAL COMPACT - "Dobbiamo firmare il patto globale sulla migrazione per sederci al tavolo e dire la nostra. Starci è importantissimo" ha detto Fico. E anche il Patto sul Clima va firmato: "Trump sta facendo una politica antistorica su ambiente ef energia, rilancia gas e carbone. Noi dobbiamo mettere ambiente ed ecosistema al primo posto".

PARLAMENTO - "Nella mia vita non sono mai stato un notaio. Io difendo fortemente l'indipendenza del mio ruolo rispetto al governo" ha proseguito Fico. "Sto facendo un lavoro di forte indipendenza: ne ho parlato anche con il ministro dei rapporti con il Parlamento per diminuire il numero dei decreti legge. In questi mesi ho tenuto testa a tante situazioni perché il governo ovviamente preme per fare alcune cose ma il Parlamento deve essere centrale".